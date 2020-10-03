В РПЦ назвали условие для захоронения Ленина

В Русской православной церкви выступают за то, чтобы убрать тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади в Москве и захоронить его. Однако РПЦ подчеркивает, что действовать в этом вопросе нужно осторожно и называют условие, при котором это можно будет сделать, сообщает «Интерфакс».

«Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет», — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Он называет Ленина изменником родины и считает, что по обычным законам такого человека следовало бы судить.

Одновременно священнослужитель признает, что для своих последователей Ленин еще остается святыней. «А если сейчас тело Ленина будет вынесено из мавзолея, то это будет посягательство на веру тех людей, для которых тело Ленина остается святыней», — считает он. Илларион верит, что похоронить его можно будет только после того, как коммунистическая идеология уйдет в прошлое.

Говоря о самом здании мавзолея, архиерей напомнил, что оно остается памятником архитектуры и его нужно оставить, а внутри он предложил организовать музей массовых репрессий. Ранее в РПЦ предлагали превратить мавзолей в религиозный объект: часовню или церковь.

Согласно данным недавнего опроса, большинство россиян (40 процентов) объявили, что тело Ленина нужно как можно скорее захоронить, еще 17 процентов полагают, что это нужно сделать, когда не станет поколения, для которого он все еще дорог. При этом пятая часть респондентов — 22 процента — выступили за то, чтобы оставить тело в мавзолее.

Тело Владимира Ленина находится в усыпальнице в центре Москвы с 1924 года. Споры на тему перезахоронения ведутся с 1989 года и по сей день. Против того, чтобы вынести тело из мавзолея активно выступают коммунисты. Например, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин уверен, что мумия революционера и основателя СССР сможет пережить РПЦ.