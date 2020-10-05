Российские власти нашли способ вернуть иностранные холдинги

Российские власти нашли новый способ для того, чтобы вернуть в страну иностранные холдинги и делать ее привлекательной для их размещения. Как сообщает РБК, Минфин предлагает разрешить доступ к льготам. Инициативы вошли в программный документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

По сообщению ведомства, по данным направлениям планируется работа до 2023 года. К подобному решению Минфин пришел в связи с закрытием возможности вывода средств из страны за рубеж через офшоры. Так в ведомстве рассчитывают вернуть холдинги в Россию.

В России как в юрисдикции для холдингов действуют высокие налоги на дивиденды и проценты. Ведомство собирается повысить привлекательность России как страны для размещения холдингов, расширив доступ к налоговым льготам. В частности, речь идет об уменьшении минимальной доли владения капиталом компаний. Но на сколько собираются снизить планку, пока не уточняется.

Еще одна инициатива властей — сокращение с пяти до трех лет минимального срока владения долями/акциями для освобождения от налога на прибыль при их продаже. Минимальный срок нужен, чтобы исключить спекуляции.

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