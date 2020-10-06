Зеленский высказался о санкциях против России из-за Навального

Украина будет готова присоединиться к возможным санкциям против России из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита Украина — Евросоюз в Брюсселе, передает ТАСС.

По словам главы государства, Киеву необходимо ознакомиться с окончательными выводами немецкой стороны, после чего страна будет готова ввести санкции против Москвы. Украинский лидер добавил, что пока «не видел детали этого дела».

Ранее британское подразделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердило наличие яда группы «Новичок» в анализах Навального. Найденное вещество имеет характеристики, аналогичные токсичным химикатам, однако не включено в список Приложения к Конвенции по химическим веществам.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.