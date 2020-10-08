Печенье «Юбилейное» изменится

Производитель печенья «Юбилейное» может увеличить упаковки из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал в интервью РБК гендиректор компании Mondelēz International Дирк Ван де Пут.

Из-за пандемии потребители оставались дома, им понадобились новые форматы упаковок. «Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов», — отметил Ван де Пут. Изменение размера в сторону увеличения — это новый тренд, до этого производители массово уменьшали его.

Эксперты отмечают, что люди стараются покупать больше, чтобы меньше ходить в магазин из соображений безопасности, а также они стали больше экономить. Продажи товаров в упаковках более 200 граммов во втором квартале нынешнего года быстрее всего росли в таких категориях, как чипсы и печенье.

Ранее ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания. До конца текущего года они могут подорожать на 3-3,5 процента. Заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Эксперты пояснили, что это связано с сезонным фактором.