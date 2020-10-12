Объяснено появление таинственного космического излучения

Международная группа астрономов объяснила, почему столкнувшиеся нейтронные звезды продолжают испускать рентгеновские лучи, хотя модели предсказывают, что излучение должно было давно прекратиться. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователи изучили слияние нейтронных звезд GW170817, которое было идентифицировано по гравитационным волнам, а также по всплеску света и гамма-излучения 17 августа 2017 года. Через несколько секунд после того, как были зафиксированы гравитационные волны, ученые выявили гамма-всплеск, а затем появилась килоновая — гигантская вспышка, образованная расширяющимся облаком газа. Свет от килоновой продержался три недели, а затем погас.

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Однако ученые обнаружили таинственное явление: рентгеновские лучи продолжали испускаться в течение нескольких лет после регистрации гравитационных волн. Теоретические модели предсказывают, что, когда первоначальная струя от столкновения движется через космическое пространство, она создает собственную ударную волну, излучающую рентгеновские лучи, радиоволны и свет. Это послесвечение в случае GW170817 длилось 160 дней и погасло, но рентгеновское излучение осталось.

Исследователи предложили сразу несколько объяснений феномена. Например, рентгеновские лучи возникли в результате какого-то неизвестного механизма, который не включен в модели послесвечения. Еще одна возможность состоит в том, что килоновая создала собственную ударную волну, которой потребовалось больше времени, чтобы достичь Земли. Наконец, после столкновения нейтронных звезд осталось что-то, что продолжает испускать рентгеновские лучи.