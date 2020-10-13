Брат Домрачевой высказался о ее позиции по протестам в Белоруссии

Никита Домрачев, брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой, высказался о ее позиции по протестам в Белоруссии. Его слова приводит Tribuna.com

«Насчет каких-либо комментариев, это личное дело каждого — говорить или нет. Не берусь осуждать ее. У каждого свои обстоятельства и свои решения», — заявил Домрачев. Он добавил, что после избиения белорусскими силовиками не связывался с сестрой из-за большой разницы во времени с Китаем.

О задержании Никиты Домрачева стало известно 12 октября. Он заявил, что ехал на велосипеде к матери, когда его остановили и стали избивать силовики. В протоколе было указано, что Домрачев участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Сестра пострадавшего отреагировала на случившееся, обратив внимание на бесполезность решения проблем в Белоруссии агрессивными методами.

В августе Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии после выборов президента страны и призвала обе стороны конфликта уважать друг друга. За это пользователи сети ее осудили.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.