Путин забеспокоился из-за боевиков с Ближнего Востока в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого заявил о серьезной обеспокоенности из-за участия в военных действиях в Нагорном Карабахе боевиков с Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что разговор прошел по инициативе Турции. Стороны обсудили карабахский конфликт и подтвердили намерение соблюдать гуманитарное перемирие. Путин и Эрдоган обговорили необходимость совместных усилий для прекращения кровопролития в Нагорном Карабахе.

«Высказана надежда, что Турция как член Минской группы ОБСЕ внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта», — говорится в сообщении.

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Ранее 14 октября сообщалось, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России ударила по лагерю в сирийской провинции Идлиб, где проходит подготовка боевиков для участия в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. На видео, опубликованном на YouTube-канале «Русская весна», запечатлены момент взрыва и последствия. В описании указано, что «ВКС России начали уничтожать лагеря подготовки террористов из-за Карабаха».

В начале октября стало известно, что сирийские наемники, поддерживаемые Турцией, готовятся к переброске в Нагорный Карабах. Армения заявила, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Однако спустя некоторое время, по данным The Wall Street Journal, сотни наемников попросились обратно из-за ожесточенности боев.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций и населенных пунктов на линии разграничения.