Лебедев прикинулся сотрудником Первого канала ради поездки по «опасной» России

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал, как в прошлом совершил поездку по России на автомобиле. В YouTube-шоу «Блеф» он объяснил, что ради безопасности прикинулся сотрудником Первого канала, наклеив на машину соответствующий логотип.

По его словам, еще в конце 1990-х годов он решил совершить путешествие от Москвы до Находки. Однако дизайнер опасался путешествовать по родине на внедорожнике Range Rover с московскими номерами. «Я думал, как бы сделать так, чтобы моя поездка была безопасной. Потому что Россия — опасная, ужасная страна», — добавил Лебедев.

В итоге он решил, что самый безопасный вариант — стилизовать автомобиль под машину, участвующую в автопробеге, и обклеить Range Rover наклейками, в частности, с логотипом Первого канала. Благодаря этой наклейке люди принимали Лебедева за сотрудника телеканала и подходили к нему исключительно с положительными намерениями.

«Я повесил единицу на дверь, и она меня неоднократно спасала. Все думали, что это экспедиция Первого канала. Ни один гопник меня не тронул. Все подходили исключительно поздороваться и вообще радовались», — заметил блогер. Он также пояснил, что в итоге путешествие оказалось куда более приятным, и в регионах он не столкнулся с какими-либо проблемами или опасными ситуациями.

Ранее Лебедев рассказал о лайфхаке с носками. Он объяснил, что меняет их каждый день и это позволяет ему избегать проблем с грязными носками.