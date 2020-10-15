Дети из гомосексуальных пар оказались успешнее сверстников в учебе

Ученые Левенского католического университета пришли к выводу, что дети, воспитанные гомосексуальными парами, успешнее в учебе, чем их сверстники, воспитанные в гетеросексуальных семьях. Результаты соответствующего исследования изложены в статье, опубликованной в журнале American Sociological Review.

Группа исследователей во главе с Дени Мацрекай собрала данные об успеваемости 1,2 миллиона голландских детей, рожденных с 1998 по 2007 год. Около 2,9 тысяч из них воспитывались в однополых семьях. Также при анализе учитывались годовой доход родителей, их возраст и образование, а также их семейное положение и количество детей в семье.

Как выяснилось, оценки детей из гомосексуальных семей были на 0,139 стандартных отклонения выше, чем у их сверстников из гетеросексуальных семей. Кроме того, у детей, которых воспитывали однополые родители, на 4,8 процента выше вероятность получить диплом.

По мнению ученых, это связано с социономическими факторами. Чтобы однополая пара могла усыновить ребенка или воспользоваться услугами суррогатной матери, нужен высокий уровень достатка, а он, в свою очередь, напрямую влияет на образование ребенка. Поэтому успех детей в учебе объясняется тем, что они воспитывались в лучших условиях.

Ранее исследование агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика» показало, что более половины российских подростков (68 процентов) относятся к представителям ЛГБТ-сообщества нейтрально и без особых эмоций. С раздражением к ЛГБТ-сообществу относятся 17 процентов опрошенных, еще 13 процентов настроены доброжелательно по отношению к секс-меньшинствам. Треть участников опроса признались, что в их окружении есть представители ЛГБТ-сообщества (33 процента).