Бывшая чемпионка UFC «задушила» соперницу и защитила титул

Бывшая чемпионка UFC, бразильянка Крис Сайборг одержала победу над австралийкой Арлин Бленкоу и защитила чемпионский титул Bellator в полулегком весе. Видео доступно в Twitter организации.

Поединок прошел в американском Анкасвилле на турнире Bellator 249. Сайборг «задушила» соперницу во втором раунде, после чего судья остановил бой. Бразильянка впервые в карьере выиграла сабмишеном.

На счету Сайборг теперь 23 победы, два поражения, еще один поединок с ее участием был признан несостоявшимся. Она владела чемпионским поясом UFC в полулегком весе. В 2019 году промоушн отказался продлевать с ней контракт, после чего бразильянка начала выступление в Bellator. В активе 37-летней Бленкоу 13 побед и восемь проигранных боев.