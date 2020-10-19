Бездомным в европейском городе решили купить квартиры

Мэрия Праги объявила конкурс на закупку неиспользуемых отелей, хостелов и многоквартирных домов, чтобы обеспечить жильем бездомных во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Prague Morning.

Власти европейского города намерены приобрести недвижимость для размещения от 20 до 90 человек с общей максимальной вместимостью 500 человек. Туда решили заселить бездомных, а также сотрудников полиции, пожарных и медперсонал, которые живут за пределами Праги. Подобная практика уже показала положительные результаты в первую волну пандемии.

По словам чиновников, конкурс будет завершен к середине 2021 года. Из-за сокращения турпотока в городе подешевело жилье, что играет на руку местным чиновникам. На данный момент они уже нашли пять объектов недвижимости, предлагаемых примерно за 2,5 миллиона крон (8,4 миллиона рублей) за недостроенный объект и 3,4 миллиона (11,4 миллиона рублей) за жилье с удобствами.

Проблему американцев, у которых нет своего дома, ранее предложили решить за счет полей для гольфа. По подсчетам дизайнера Даниэля Данхэма, в одном только округе Лос-Анджелес 87 полей для гольфа — это больше четырех тысяч гектаров. При этом на участке в 80 гектаров можно поселить примерно 50 тысяч человек.

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