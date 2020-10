Объявлены лауреаты премии «Права потребителей и качество обслуживания – 2020»

В рамках ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания» состоялось награждение лауреатов. Церемония награждения прошла уже в 11-й раз.

Лауреатами премии в номинации «Розничные услуги» стали компании из различных сфер деятельности: «ЛГ Электроникс РУС», сеть фитнес-клубов X-Fit в России, НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», Капитал Лайф Страхование Жизни», IDF Eurasia, Chef at Home, MY FOOD, сеть АЗС «Газпромнефть», Дирекция железнодорожных вокзалов — филиал ОАО «РЖД», Дирекция скоростного сообщения — филиал ОАО «РЖД», Группа Компаний «Фундамент», Федеральная сеть салонов "Пальчики", КБ «Кубань Кредит», BetBoom, Fresh Spa by Natura Siberica, BetBoom, сеть фитнес-клубов «С.С.С.Р», Гостиничный комплекс «Имеретинский», Vnukovo VIP Lounge, торговая сеть «Пятерочка», авторская стоматология «МиПоль»,

группа Компаний «Европейский Медицинский Центр».

В номинации «Товары народного потребления»: компания BQ, «Фаберлик», GLAM TEAM, Greenway, функциональное питание BALANCER, «Одежда 3000» ТМ MODIS, ООО «Миксит», Ko'Za — kids. В номинации «Розничная торговля»: ILONA LUNDEN, ANNA GALE, «Т2 Мобайл», «БИНООПТИК». В номинации «Интернет-магазины»: телеканал «Ювелирочка», Бренд inforce (ООО «ВсеИнструменты.Ру»), ECOMARKET.RU.

В номинации «Digital продукты»: страховая компания «Абсолют Страхование», СК «УРАЛСИБ Страхование». В номинации «Финансовая грамотность и открытость»: международная финтех-группа TWINO, НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», «Зетта Страхование», «АльфаСтрахование-ОМС». В номинации «Выбор потребителей»: «Фаберлик», «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», сеть АЗС «Газпромнефть», Бренд inforce, СЕТЬ ФИТНЕС -КЛУБОВ «С.С.С.Р», Одежда 3000» ТМ MODIS. В специальной номинации «СМИ для потребителей»: ИДР «Еженедельный журнал "ПРОФИЛЬ"», «ФИНАМ», телеканал ПЯТНИЦА! Ревизорро.

Нынешний год показал, что сохранять лидерство на рынке могут только те компании, которые быстро адаптируются к изменениям покупательского поведения и предлагают клиентам современные цифровые решения. «Мы много работаем над цифровизацией услуг для удобства наших клиентов. Оцифровывая процессы и расширяя их перечень, основной упор мы делаем на скорость обслуживания, а также создание экосистемы востребованных потребителями онлайн-сервисов в нашем мобильном приложении. Также мы автоматизировали процессы контроля за качеством и количеством топлива и работой оборудования АЗС. Во время пандемии автомобилисты как никогда стали ценить сервис и оплату онлайн, безопасность и качество», — рассказал руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков.

Объемы рынка бытовой и компьютерной техники в России приближаются к 4 миллиардам долларов в год. Только на московский рынок приходится почти треть всех продаж в этой области. При этом, 80 процентов российских покупателей предпочитают совершать покупки уже не на рынках, а в гипермаркетах, супермаркетах и крупных магазинах самообслуживания. Несмотря на то, что принципиальных различий в поведении покупателей и товаров нет, отдельные нюансы все-таки существуют, и их следует учитывать при разработке решений по стимулированию продаж бытовой техники.

«Глобальная цель LG и основа конкурентоспособности в текущих реалиях — это создание компании, искренне любимой своими клиентами. Для этого мы должны полностью сфокусироваться на их потребностях, повышая качество сервиса и послепродажного обслуживания. Эта награда подтверждает правильность выбранной нами стратегии»? — рассказал директор департамента контроля и развития сервисной сети Сергей Соколан.

С внедрением политики «социального дистанцирования» продуктовые ретейл-сети столкнулись с огромным ажиотажем и для многих из них, это стало вызовом. С другой стороны, все большее число покупателей искало возможности приобрести продукты онлайн. «Мы счастливы, что сразу два вкуса нашего нового продукта — функционального питания Balancer победили в номинации Выбор потребителей, где его оценили за прекрасный натуральный вкус. Потребители — самое строгое, но справедливое жюри, оценивающее продукт сразу по нескольким параметрам, основываясь исключительно на собственном восприятии. Greenway и дальше продолжит радовать потребителей высококачественной продукцией. Спасибо за ваш выбор!» - поделилась успехами, креативный директор компании Greenway Паночевных Елена.

Продуктовый ритейл — это низкомаржинальный бизнес. При самых благоприятных обстоятельствах понадобится не менее 2 лет, чтобы выйти на показатели прибыли. Большинство крупных проектов в этой области работают без чистого дохода не менее 5 лет. «My Food — это вкусное питание на каждый день. Меню рационов не повторяется на протяжении всего месяца, а каждый прием пищи представлен блюдами кухонь разных народов мира. Каждое блюдо проходит строгую систему контроля качества и вкуса. Поэтому нам особенно приятно получить высокую оценку от настоящих гурманов, — подчеркнул Артур Зеленый, основатель холдинга Performance Group, — что касается сервиса Chef at Home, мы запустили его, чтобы разнообразить питание людей после карантина. Наборы ингредиентов высокой степени готовности предназначены для тех, кто хочет удивить родных и близких, приготовив необычный ужин за 5-10 минут. Сервис продолжает набирать популярность. Мы рады высокой оценке нашего труда».

Бытует мнение, что российские клиенты инвестируют лишь на короткий срок. И статистика подтверждает этот вывод — депозиты чаще всего открывают на срок до одного года, а доля альтернативных инструментов в кошельке клиента не превышает 10 процентов. Но одновременно наблюдается активное развитие сегмента накопительного страхования жизни. Генеральный директор «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич, рассказал, какой финансовый продукт помогает гражданам в непредвиденных обстоятельствах: «В период турбулентности НСЖ стало одним из востребованных финансовых продуктов, который помогает гражданам эффективно распоряжаться свободными средствами и заботиться о близких, минимизируя последствия возможных непредвиденных обстоятельств. Мы благодарны миллионам наших клиентов за доверие, а экспертный совет премии — за внимание к нашей работе».

«Звание лауреата премии "Права потребителей", которое получила компания «Ингосстрах-Жизнь» за вклад в развитие продуктов страхования жизни и продукты «Авантаж-Инвест», является для нас значимой оценкой и важной мотивацией к дальнейшему развитию. Продукты группы «Авантаж-Инвест» разработаны в ответ на запрос со стороны потребителей в части получения высокого гарантированного дохода от продукта. Использование цифровых технологий для создания простых и понятных клиентских путей – безусловный тренд последнего времени, которому СК «Ингосстрах-Жизнь» активно следует. Звание лауреата премии «Права потребителей» подтверждает статус продуктов «Авантаж-Инвест» на финансовом и страховом рынке как продукты с высокой клиентской ценностью», — отметил генеральный директор «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.

Организатор Премии и Форума «Права потребителей и качество обслуживания» – ООО «Социальные проекты». Основным видом деятельности которой являются исследования в области социальных проблем, а также организация и проведение общественно-значимых мероприятий.

Мероприятие прошло при взаимодействии с: Romir — исследовательский холдинг, БизнесДром: Аналитический центр, BDO в России.