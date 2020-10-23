На российской трассе спасли бежавших за машиной матери брошенных детей

В подмосковном городе Одинцово таксист спас бежавших по трассе за машиной матери детей, которых она высадила на заправке и уехала. Об этом сообщила начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова, передает ТАСС.

Водитель обнаружил двух мальчиков шести и семи лет на Можайском шоссе, посадил их в свой автомобиль и передал сотрудникам ГИБДД. Установлено, что их мать, 34-летняя россиянка, высадила их из машины на заправочной станции и уехала, чтобы «проучить за плохое поведение».

Позднее мать обратилась в полицию и сообщила о похищении сыновей. На нее завели уголовное дело об оставлении малолетних в опасности и отпустили под подписку о невыезде. Прокуратура начала проверку.

В январе житель Хабаровского края бросил в московском аэропорту Шереметьево детей пяти и семи лет, оставив при них документы и записку, в которой говорилось, что у него нет денег на их содержание, но позже он за ними вернется. Мальчики рассказали полиции, что раньше отец уже оставлял их. По словам их матери, после развода бывший муж не давал ей видеться с сыновьями. В августе стало известно, что братьев оставили с матерью, а с отца взыскали алименты и ограничили его в родительских правах. На него заведено дело об оставлении детей в опасности, истязании их и жены, а также о краже денег у знакомой.