В семье Нурмагомедова порассуждали о политической карьере бойца

В семье российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова порассуждали о политической карьере спортсмена. Слова дяди Нурмагомеда Нурмагомедова приводит ТАСС.

Нурмагомедов-старший посчитал, что у завершившего спортивную карьеру бойца нет интереса к политике. «Он человек совсем другой, он хочет развивать свой спорт, дать что-то детишкам, делать благотворительность. У него абсолютно нет интереса к политике и власти», — заявил он.

Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из спорта 24 октября после того, как защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в бое против американца Джастина Гейджи. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника. Нурмагомедов объяснил, что после смерти отца хотел бы проводить больше времени с матерью.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Он непобежденный боец, победивший 29 раз.