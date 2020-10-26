Российский боец ММА отправился в Нагорный Карабах

Российский боец смешанного стиля (ММА) Эдуард Вартанян отправился в Нагорный Карабах (Арцах). Об этом сообщает Sport24.

Вартанян планирует в ближайшее время заняться поддержкой местного населения и оказанием гуманитарной помощи.

За карьеру в смешанных единоборствах 29-летний Вартанян принял участие в 25 боях. Он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Боец известен по выступлениям в Absolute Championship Akhmat (АСА).

26 октября в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому) в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что армянская сторона будет соблюдать договоренности. О приверженности перемирию заявили и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.