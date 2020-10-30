Азербайджан неудачно атаковал ключевой город Нагорного Карабаха

Вооруженные силы Азербайджана неудачно атаковали город Шуши, сообщили изданию «Арменпресс» в службе по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Республика Арцах).

Снаряд, выпущенный в противников, не попал в цель, а упал в близлежащем ущелье. Отмечается, что в районе Шуши идут боевые действия, разрывы снарядов с фронта слышны в городе. «Действует система ПВО армянской стороны», — рассказали в ведомстве.

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Шуши — ключевой город Нагорного Карабаха, поскольку его захват открывает возможности для прямого обстрела столицы НКР Степанакерта и захвата трассы, соединяющей Карабах и Армению. Он уже подвергался обстрелам с начала боевых действий 27 сентября. О том, что линия фронта подошла почти вплотную к населенному пункту, стало известно 29 октября.

Сейчас азербайджанские войска находятся всего в нескольких километрах от Шуши. Министр обороны Армении рассказал, что союзным силам Еревана и Степанакерта удалось зачистить близлежащие села от азербайджанских диверсантов.

Резкое усиление боевых действий в Нагорном Карабахе наблюдается с 26 октября после срыва очередного, третьего перемирия, установленного на встрече представителей Баку и Еревана в Вашингтоне. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах гражданского населения. 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что выступает за ввод российских миротворцев в регион.