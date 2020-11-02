Вратарь поразил ворота соперника ударом из своей штрафной

Румынский вратарь клуба «Стяуа II» Рэзван Удря поразил ворота «Волунтари II» ударом из своей штрафной. Видео доступно в Twitter-аккаунте румынского журналиста Эммануэля Росу (Emanuel Roşu).

На 41-й минуте матча, который прошел 31 октября, 19-летний Удря попытался сыграть на опережение и выбить мяч из штрафной, пока к нему не подоспели нападающие команды соперника. Удар получился крайне эффективным и позволил «Стяуа II» выйти вперед в счете.

«Волунтари II» и «Стяуа II» играют в третьей лиге чемпионата Румынии. Встреча завершилась победой «Стяуа II» — 4:1.

3 сентября сообщалось, что «Реал Солт-Лейк» ушел от поражения от «Сиэтл Саундерс» в матче Главной лиги футбола (MLS) благодаря голу аргентинского полузащитника Пабло Руиса. 21-летний хавбек пробил с дальней дистанции на 85-й минуте встречи и поразил девятку ворот соперника.