Американскому боксеру Майку Тайсону нашли еще одного соперника. Им может стать бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Жорж Ларак, сообщает Bardown.

По информации издания, в случае, если бой состоится, он будет абсолютно «диким». Сам Ларак оценил вероятность проведения поединка с Тайсоном в 75 процентов. Другие детали возможной встречи с боксером 43-летний канадец не раскрыл.

30 октября Майк Тайсон и Рой Джонс-младший заявили, что всерьез воспринимают их грядущий выставочный поединок, назначенный на 28 ноября. Тайсон заверил, что болельщиков ждет настоящий бой.

Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Джонс последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.

Ларак известен выступлениями за «Эдмонтон Ойлерс», «Финикс Койотис», «Питтсбург Пингвинс» и «Монреаль Канадиенс». С «Пингвинс» в 2008 году он доходил до финала Кубка Стэнли.