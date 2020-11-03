Олимпийская чемпионка попозировала в купальнике и взволновала фанатов

Российская синхронистка, пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина опубликовала новый снимок со сборов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в своем Instargam-аккаунте.

Ромашина забралась на пальму в купальнике и попозировала. «Вокруг такая прекрасная солнечная погода, море и тепло», — подписала она.

Фото взволновало фанатов, которые оставили под публикацией комментарии. «Очень клевая», «Ты можешь все!», «Очень страстная и сексуальная», — заметили они.

В сентябре олимпийская чемпионка 2012 года в групповых упражнениях Каролина Севастьянова опубликовала два новых снимка, которые также вызвали бурную реакцию фанатов. На фото спортсменка позировала в темном купальнике на пляже.

Ромашина побеждала на Олимпийских играх 2008-го, 2012-го и 2016 годов. Кроме того, она 21-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы.