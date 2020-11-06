Байден с оптимизмом оценил свои шансы на победу

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден призвал сторонников к терпению и с оптимизмом оценил свои шансы на победу на выборах. Об этом он написал в Twitter.

«Я прошу людей сохранять спокойствие. Идет работа. Подсчет [голосов] завершается», — подчеркнул он. Также он попросил избирателей сохранять веру в его победу.

После выступления президента США Дональда Трампа Байден заверил, что никто не сможет отнять у американцев демократию. «Америка зашла слишком далеко, провела слишком много сражений и слишком много вытерпела, чтобы это произошло», — добавил кандидат в президенты. Он отметил, что людей не заставят замолчать или сдаться, а каждый голос должен быть подсчитан.

В то же время американский лидер выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». По мнению главы государства, если считать законные голоса, то его лидерство неоспоримо.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Трамп и демократ Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.