Россиянин проломил череп трехлетней дочери за беспорядок

В Пензенской области мужчина проломил череп своей трехлетней дочери из-за того, что она с сестрой-близнецом устроила беспорядок дома. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Инцидент произошел в городе Кузнецке 2 сентября. Следователи установили, что россиянин выпил пива со своим знакомым. Когда его приятель ушел, мужчина накормил дочерей, оставил их играть в комнате, а сам пошел спать. Проснувшись, он увидел беспорядок в доме, разлитое на диване растительное масло, воду на кухонном полу. К этому моменту дети уже спали. Тогда отец разбудил одну из девочек, которую счел зачинщицей. Сначала он водил ее по дому и ругал, а затем не сдержал эмоции и ударил ребенка по лицу, из-за чего девочка упала. Мужчина продолжил ругаться и несколько раз ударил дочку ногой по голове, после чего пошел наводить порядок.

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Через некоторое время отец обнаружил, что у лежащей на полу девочки начались судороги и потекла кровь из уха. Он испугался и вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у нее перелом черепа. Мужчина был заключен под стражу, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, малолетнему. Отец признал свою вину. Он рассказал, что мать девочек умерла два года назад, в начале 2020 года он забрал их из детского дома и воспитывал один. Девочки часто устраивали беспорядок, за это он шлепал их ремнем, однако в этот раз не сдержался.

Уголовное дело направлено в суд. Девочки находятся в Пензенском доме ребенка.

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