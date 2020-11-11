Более половины украинцев признали неизбежность распада Украины

Более половины украинцев признали неизбежность распада страны, говорится в социологическом исследовании, проведенном Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В пользу варианта «Украина как страна разваливается, идет к расколу» высказались более 57,5 процента опрошенных. Вместе с тем лишь 33 процента респондентов считают, что страна «сшивается, идет путем объединения».

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Большинство опрошенных негативно оценивает и экономическую ситуацию в стране. Более 55 процентов граждан считают, что «Украина стагнирует и не развивается, жизнь становится все более невыносимой». В то же время 42,5 процента украинцев полагают, что страна медленно развивается и становится современной.

Опрос КМИС проводился при помощи телефонных интервью среди случайной подборки людей. Были проинтервьюированы 1502 человека со всей территории страны.

6 октября стало известно, что, по данным опроса центра «Социальный мониторинг», 64,8 процента опрошенных украинцев безусловно или скорее согласны с тем, что жизнь с каждым следующим президентом страны становится только хуже.