Боец UFC отбил ногу бодибилдеру и заставил его упасть от боли

Американский блогер Houston Jones записал ролик совместно с бойцом смешанного стиля (MMA) Стивеном Томпсоном. Полная версия доступна на YouTube.

После совместной тренировки блогер и бодибилдер попросил отбить ему ногу. 37-летний Томпсон, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), нанес несколько ударов ногой и заставил оппонента свалиться от боли. После серии попадания блогер показал покрасневшее от ударов Томпсона бедро.

Томпсон провел 20 боев в MMA. На его счету 15 побед, четыре поражения и одна ничья.