Российской пенсионерке с детьми отключили газ из-за угрозы жизни

Пенсионерке из столицы Татарстана Казани отключили газ из-за угрозы жизни и здоровью. Россиянка проживает вместе с больным сыном, дочерью-инвалидом и внуком в частном доме, который газовая компания посчитала аварийным. О своей проблеме семья рассказала телеканалу «Татарстан-24».

Постройка находится в плачевном состоянии. Там обвалилась часть крыши, протекли перекрытия, а некоторые помещения оказались непригодны для жизни. Пенсионерке вместе с детьми пришлось разместиться в одной комнате площадью 15 квадратных метров. После отключения газа они остались без отопления и теперь вынуждены согреваться электрическими плитами. По словам дочери хозяйки, в таких условиях ее сын даже не может делать уроки.

Журналисты попросили газовую компанию прокомментировать ситуацию. Там ответили, что не могут вернуть газ в дом из-за аварийного состояния постройки. При этом коммунальщики отметили, что подобные работы можно проводить только после приведения дома в порядок и замены газового оборудования. Однако, как говорят жильцы, у них нет средств на ремонт дома. По данным телеканала, проверку здания проводила и районная прокуратура, однако ситуация не изменилась.

В январе 2020 года жителю российского города Кыштыма Челябинской области предложили подключить газ за 16,9 миллиона рублей. Эту сумму россиянину назвали в местном отделении «Газпрома». Компания посчитала, что мужнина может подключиться к газопроводу не на соседней улице, а в 12 километрах от его дома. В ответ житель направил депутатский запрос в местную администрацию. Вскоре представители компании объяснили, что предложили мужчине такой способ, так как ближайшая газораспределительная станция (ГРС) исчерпала свои возможности.

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