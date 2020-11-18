Защищающая Лукашенко многодетная мать и жена офицера оказалась журналисткой

Журналистка белорусского телеканала СТВ Юлия Артюх снималась в телесюжетах и давала комментарии, где ее указывали как многодетную мать и жену офицера. На это обратил внимание Twitter-аккаунт «Чай з варэннем».

Сторонница признанного ЦИК республики президентом Александра Лукашенко регулярно выступает в защиту политика и критикует оппозицию. В записи показаны скриншоты из эфиров, в которых Артюх оказалась в том числе участницей автопробега и председателем общественного объединения «Будущее без границ».

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Также упоминание о ней есть на сайте белорусского агентства БЕЛТА. Артюх выступила во время женского форума «За Беларусь» как многодетная мать. Женщина сообщила, что является женой офицера и процитировала супруга: «Передай нашим любимым и дорогим женщинам — пусть ничего не боятся. Я костьми лягу, но никогда БЧБ-флаг (бело-красно-белый флаг, был государственным символом республики в 1991-1995 годах. — прим. «Ленты.ру») не поднимется над нашей страной».

На СТВ она также периодически фигурирует не как журналистка или ведущая, а как мать или супруга. «Свобода, которой так желает БЧБшное меньшинство, — на деле лишь хаос, беспорядок, саботаж и бандитизм», — говорила она в одном из сюжетов. Телеканал указывал, что Артюх — «не профессиональная ведущая и не журналист», однако в сюжетах она иногда указывается именно как ведущая СТВ.

В сентябре ведущий Григорий Азаренок в программе «Тайные пружины политики — 2020» на канале СТВ заявил, что реальным врагом Александра Лукашенко являются не определенные страны, а некое глубинное государство». Позже автор сюжета объяснил, что при подготовке эфира опирался на «глубинные исследования».