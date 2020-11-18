Потасовка рэперов на борту прилетевшего из Дубая самолета попала на видео

Два британских рэп-исполнителя повздорили на борту самолета сразу после приземления. Произошедшее попало на видео, запись опубликовало Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах видно, как участники потасовки предпринимают попытки ударить друг друга, двигаясь в проходе между кресел, и громко разговаривают, в то время как другие пассажиры их удерживают.

Как уточняет издание, конфликт между артистами Headie One и Tion Wayne произошел на борту лайнера, следовавшего по маршруту из Дубая в Лондон. Известно, что еще один рэпер, Morrison, вмешался в ссору, чтобы не допустить насилия.

Что именно стало причиной противостояния между британцами, не уточняется. При этом один из них впоследствии разместил пост в соцсетях, сообщив подписчикам, что в результате произошедшего никто из участников задержан не был.