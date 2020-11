США признали движение против незаконных действий Израиля «раковой опухолью»

Вашингтон признал политическое движение BDS (Boycott, Divestment and Sanctions, «Бойкот, изоляция и санкции»), выступающих против незаконных действий Израиля, антисемитским. Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео, его цитирует The Times of Israel.

Материалы по теме «По-настоящему пугает» Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны? Свобода по-американски Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?

«Сегодня я хочу сделать заявление относительно решения Госдепартамента о признании BDS антисемитским. Мы присоединяемся к странам, которые считают его раковой опухолью, каковой оно и является», — заявил Помпео.

Участники движения выступают за то, чтобы остановить Израиль, который оккупирует разные территории, в том числе палестинскую. BDS критикуют государство за нарушение международного права. В 2019 году Германия признала движение антисемитским: это произошло несмотря на то, что протесты движения были мирными.

Конфликт между Палестиной и Израилем продолжается с 1948 года. Стороны претендуют на правообладание и суверенитет над одной и той же территорией бывшего британского мандата Палестина. Помимо этого, Израиль пытается аннексировать территории Западного берега реки Иордан: там построены израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль — спорными.