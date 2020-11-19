Международная федерация футбола (ФИФА) решила позаботиться о беременных футболистках. Об этом сообщает Associated Press.

Организация представила для клубов список требований, которые защитят материнские права игроков-женщин. Команды хотят обязать предоставлять спортсменкам как минимум 14-недельный отпуск по беременности и родам, который должен оплачиваться в размере двух третей от обычной зарплаты футболистки. Кроме того, клуб будет должен создать условия для возвращения молодой мамы в спорт и обеспечить ей медицинскую поддержку.

В ФИФА отметили, что новое правило рассматривается как важный шаг к профессионализации женского футбола и уважению к семейной жизни игроков. Ожидается, что нововведения будут одобрены советом организации в декабре и вступят в силу с 1 января 2021 года.

В июне ФИФА сообщила о решении выделить деньги на борьбу с последствиями коронавируса. Каждая национальная ассоциация, в числе прочего, должна была получить по 500 тысяч долларов на развитие женского футбола.