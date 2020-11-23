Наташа Королева открыла «музыкальный театр» и попала под суд

Певица Наташа Королева открыла в Москве музыкальный театр, который по факту оказался салоном красоты. В результате артистка попала под суд, поскольку мэрия города потребовала забрать недвижимость. Данные по разбирательству имеются в картотеке арбитражных дел.

В доме №70 строение 1 на Мосфильмовской улице находятся студия красоты Beauty Backstage и мужская парикмахерская Diamond. Местные жители подтвердили Telegram-каналу Mash, что спектакли здесь никогда не проводились. Помещение, как пишет канал, действительно принадлежит певице, однако в настоящее время она сдает его.

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По документам все это время в здании находился музыкальный театр, сообщает Mash. Департамент городского имущества решил разобраться с ситуацией и забрать себе недвижимость певицы, а также подземный этаж в здании. Им владеет компания «Донстрой», документов на дополнительную постройку у Королевой тоже не было.

Как заявили истцы, у ответчика отсутствует разрешение на строительство, следовательно, отсутствуют и основания для регистрации права собственности в ЕГРН на данный объект. Однако суд нашел такие заявления необоснованными и не удовлетворил их, поскольку «не располагает достоверными данными о совершении ответчиком либо намерении совершить какие-либо действия, направленные на отчуждение имущества».

Ранее певица вступилась за футболиста Артема Дзюбу и назвала его великим спортсменом современности. По мнению Королевой, футболист стал «очередной жертвой безнравственного и циничного слива в сеть сворованного частного видео».

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