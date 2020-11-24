Эксперт перечислил причины отказаться от смартфона с большим экраном

Разработчики смартфонов больше не выпускают устройства с большим экраном. Такие гаджеты могут быть вредны для пользователей. Причины отказаться от подобных моделей в беседе с агентством «Прайм» перечислил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Во-первых, его неудобно, а иногда даже трудно держать в руке и "тапать" по экрану большим пальцем. Если часто пользоваться таким гаджетом могут появиться проблемы с мышцами на кисти руки», — отметил эксперт. По его словам, такой телефон не поместится в передний карман штанов — поэтому его зачастую кладут в задний, где есть риск нечаянно сесть на устройство и погнуть его.

Кроме того, большой экран создает излишнюю яркость, которая может вызвать резь в глазах. При этом яркий дисплей с широкой диагональю, как правило, привлекает внимание окружающих, в том числе, недоброжелателей, предостерег Тимофеев.

Оптимальным размером смартфона в настоящее время считается гаджет шириной шесть-восемь сантиметров и длиной в 10-15 сантиметров.

Ранее специалист пресс-службы «Роскачества» Алеся Боровикова рассказала, что смартфон, с психологической точки зрения, полезно выключать на ночь. Так,свечение экрана смартфона вызывает нарушение сна.