Россия
 
Последние новости
В Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году
В Роспотребнадзоре оценили особенность симптомов COVID-19
В России пенсионерка избила выписавшего штраф за отсутствие маски полицейского
Популярная певица снялась в нижнем белье и взволновала поклонников
Юрист предупредил о риске лишиться денег при продаже квартиры
В штабе Байдена подтвердили начало передачи власти
ВОЗ предупредила о риске «растоптать бедных» в погоне за вакциной от COVID-19
Стюардесса в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео
Врач раскрыла смертельную опасность переутомления
Новости партнеров
Прослушать новость

Эксперт перечислил причины отказаться от смартфона с большим экраном

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay.com

Разработчики смартфонов больше не выпускают устройства с большим экраном. Такие гаджеты могут быть вредны для пользователей. Причины отказаться от подобных моделей в беседе с агентством «Прайм» перечислил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Во-первых, его неудобно, а иногда даже трудно держать в руке и "тапать" по экрану большим пальцем. Если часто пользоваться таким гаджетом могут появиться проблемы с мышцами на кисти руки», — отметил эксперт. По его словам, такой телефон не поместится в передний карман штанов — поэтому его зачастую кладут в задний, где есть риск нечаянно сесть на устройство и погнуть его.

Кроме того, большой экран создает излишнюю яркость, которая может вызвать резь в глазах. При этом яркий дисплей с широкой диагональю, как правило, привлекает внимание окружающих, в том числе, недоброжелателей, предостерег Тимофеев.

Оптимальным размером смартфона в настоящее время считается гаджет шириной шесть-восемь сантиметров и длиной в 10-15 сантиметров.

Ранее специалист пресс-службы «Роскачества» Алеся Боровикова рассказала, что смартфон, с психологической точки зрения, полезно выключать на ночь. Так,свечение экрана смартфона вызывает нарушение сна.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Специалист сказал, почему лучше отказаться от смартфона с большим экраном
Эксперт раскрыл способ вычислить взлом Android-смартфона
Названа оптимальная частота перезагрузки смартфона