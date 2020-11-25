Крокодил укусил попытавшегося погладить его четырехлетнего мальчика

На израильской крокодильей ферме крокодил укусил четырехлетнего мальчика, который пытался его погладить. Об этом сообщает Newsweek.

Инцидент произошел на ферме Crocoloco в долине Арава в субботу, 21 ноября. Мать пострадавшего упустила его из виду, и ребенок подошел к бассейну с хищными рептилиями и потянул к ним руку. Один из молодых крокодилов укусил мальчика.

«Я услышала крики и побежала на них. Выглядело так, будто ему оторвало руку», — рассказала журналистам мать ребенка.

Свидетели оказали мальчику первую помощь на месте. Следуя указаниям парамедиков по телефону, они сумели остановить кровотечение. Затем на место происшествия прибыла скорая. Ребенка еще раз осмотрели фельдшеры и дали ему обезболивающее. После этого его на вертолете доставили в ближайшую больницу.

По словам доктора Юрия Каласова из отделения ортопедической хирургии, врачи смогли восстановить чувствительность в руке пациента, вылечить несколько сломанных костей и восстановить поврежденные ткани.

Начальник службы безопасности регионального совета Центральной Аравы заявил, что мальчика «едва поцарапало». «При входе на ферму висят инструкции с требованием не приближаться к забору и бассейнам и наблюдать с расстояния не менее одного метра. Инструкции были переведены на арабский язык для ребенка его матерью», — отметил чиновник.

Директор фермы описал травму как «эквивалентную укусу собаки». Он назвал реакцию медиков, матери и журналистов «ненужной истерией». Директора допросила полиция по подозрению в халатности и ведению бизнеса без лицензии. Как оказалось позже, разрешение у владельца фермы было.

По словам врачей, мальчику предстоит перенести еще несколько операций, но он находится на пути к выздоровлению.