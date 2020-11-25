Пользователей популярной соцсети оградят от вызывающего судороги видео

Американский фонд эпилепсии и соцсеть TikTok внесли в приложение новую функцию, позволяющую при просмотре роликов избегать контент, способный вызвать судороги. Об этом сообщается на сайте TikTok.

Пользователи популярной соцсети, которые встретят такое видео в своей ленте, получат предупреждение, позволяющее им отказаться от подобного контента в будущем. Также в настройках приложения появится переключатель специальных возможностей.

Лаура Тралл, президент и главный исполнительный директор Фонда эпилепсии, отметила, что, хотя число людей, страдающих светочувствительной эпилепсией, невелико, последствия мигающих огней и цветов на видео не исключены. По сообщению TikTok, данная функция, ограждающая от таких роликов, будет доступна в «ближайшие недели».

TikTok — сервис коротких видео, в среднем в день пользователи TikTok проводят в приложении около 36 минут. Приложение является одним из самых скачиваемых в мире. По итогам августа 2020 года, TikTok занял первое место по скачиваниям и в App Store, и в Google Play.