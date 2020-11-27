Сборная России узнала возможных соперников по отбору к ЧМ-2022

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с составом корзин перед жеребьевкой отборочного этапа чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Таким образом, сборная России узнала потенциальных соперников по отборочному турниру. Команда Станислава Чечесова попала в третью корзину. В первую корзину вошли сборные Англии, Бельгии, Дании, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Португалии, Франции и Хорватии.

Состав второй корзины: Австрия, Польша, Сербия, Словакия, Турция, Румыния, Украина, Уэльс, Швеция и Швейцария.

Помимо россиян в третью корзину попали Греция, Венгрия, Норвегия, Исландия, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия и Финляндия.

В четвертой корзине оказались национальные команды Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Грузии, Северной Македонии, Словении, Израиля, Люксембурга и Черногории.

Пятая корзина представлена командами Андорры, Армении, Азербайджана, Кипра, Казахстана, Косово, Латвии, Литвы, Эстонии и Фарерских островов. Шестую корзину сформировали сборные Мальты, Молдавии, Гибралтара, Лихтенштейна и Сан-Марино.

Жеребьевка состоится 7 декабря.