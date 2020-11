Россиянин потребовал от Google потраченные сыном на игры сотни тысяч рублей

Родители из Ногинска обратились в суд и потребовали от Google вернуть сотни тысяч рублей, которые их ребенок потратил на игру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что сыну Георгия еще нет 10 лет. Так, мальчик установил на свой мобильный телефон ролевую компьютерную игру Bleach: Immortal Soul и в процессе пользования потратил на покупку различных дополнений почти 320 тысяч рублей.

По информации Telegram-канала, россиянин подал судебный иск к магазину Google Play о возврате, однако к началу заседаний стороны самостоятельно разрешили конфликт.

