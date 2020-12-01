Россия понадеялась на уважительные отношения с США при Байдене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал изменения во внешней политике США, которые могут произойти в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена, и понадеялся на уважительные взаимоотношения между странами. Его слова приводит агентство «Казинформ».

Глава ведомства счел преждевременным обсуждать последствия выборов в США. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за происходящим в Штатах и готова к любому развитию событий, однако не считает прогнозы «благодатной идеей».

«Если судить по заявлениям и высказываниям Байдена, можно предположить, что внешняя политика США в случае его победы будет соответствовать больше тем канонам, которые продвигал в свое время [бывший президент Барак] Обама», — предположил дипломат.

Лавров также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва примет любое решение американского народа, но работать с Вашингтоном будет только на принципах взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела. В этой связи министр понадеялся, что новая администрация «начнет, наконец, считаться с легитимными интересами других международных игроков».

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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