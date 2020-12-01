Мир
 
Последние новости
Певицу Валерию затравили за короткое платье и чулки в сетку
ГИБДД предложила новое изменение в экзамене на права
Доставщики еды разгромили продуктовый магазин и избили охранника
Беглов пригрозил ужесточить санкции после скандального концерта Басты
Названа получившая на помолвку самое красивое кольцо в мире женщина
Минобороны США захотело купить «кукурузник» Ан-2 для изучения его возможностей
Пенсионер слишком громко слушал классическую музыку, попал в тюрьму и умер
Бывший замдиректор ФСИН назвал еду в московском СИЗО лучшей в Европе
Назван лучший хек
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия понадеялась на уважительные отношения с США при Байдене

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал изменения во внешней политике США, которые могут произойти в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена, и понадеялся на уважительные взаимоотношения между странами. Его слова приводит агентство «Казинформ».

Глава ведомства счел преждевременным обсуждать последствия выборов в США. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за происходящим в Штатах и готова к любому развитию событий, однако не считает прогнозы «благодатной идеей».

«Если судить по заявлениям и высказываниям Байдена, можно предположить, что внешняя политика США в случае его победы будет соответствовать больше тем канонам, которые продвигал в свое время [бывший президент Барак] Обама», — предположил дипломат.

Лавров также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва примет любое решение американского народа, но работать с Вашингтоном будет только на принципах взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела. В этой связи министр понадеялся, что новая администрация «начнет, наконец, считаться с легитимными интересами других международных игроков».

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Инициативы Нурсултана Назарбаева снискали Казахстану высокий авторитет на международной арене - Сергей Лавров
Лавров рассказал о поддержке санкций Белоруссии против Евросоюза
Лавров опроверг контакты России с оппозицией Белоруссии
Лавров рассказал в Белоруссии об обстрелах «желтых жилетов» во Франции