Сообразительность жены спасла мужа от разъяренного дикого слона

Сообразительность жительницы провинции Бынгкан в Таиланде спасла ее мужа от разъяренного слона. Об этом сообщает издание Asia One.

Дикий слон напал на 33-летнего собирателя каучука Супата Клонсалаба (Supat Klonsalab) и чуть не затоптал его.

Жена рабочего, 37-летняя Примани Чайрат (Primanee Chairat), бросилась на помощь, схватила попавшиеся под руку предметы, начала стучать ими и кричать. Животное испугалось шума и скрылось.

Колнсалаба доставили в больницу с незначительными травмами.

Чайрат рассказала, что слоны не живут в этой местности. Начальник близлежащего заповедника дикой природы Фу Вуа Тавип Хампфенгмуанг (Taweep Khamphaengmuang) извинился за инцидент и пояснил, что слоны иногда выходят из заповедника в поисках пищи. Он предложил пострадавшему подарки и деньги, чтобы покрыть расходы на лечение.

Хампфенгмуанг порекомендовал местным жителям устанавливать яркое освещение по периметру своих владений или жечь чили, чтобы отпугнуть диких животных.

Ранее сообщалось, что слон затоптал жителя индийского города Рамнагар, штат Уттаракханд, который пас скот в лесу. Лесничий сообщил, что индиец получил травмы и скончался в больнице.