В российском регионе ужесточили требования к ношению масок

В Ивановской области ужесточили требования к ношению масок. Об этом сообщает правительство региона.

В указ губернатора о введении режима повышенной готовности были внесены поправки, уточняющие правила использования средств индивидуальной защиты. Так, теперь на законодательном уровне предписывается носить маску так, чтобы она плотно прилегала к лицу, закрывая рот и нос.

Уточняется, что можно находиться без масок в точках общественного питания во время еды, в школьных классах во время уроков и в спортивных учреждениях во время тренировок.

17 ноября в Санкт-Петербурге произошло убийство из-за несоблюдения пассажиром масочного режима. Незадолго до гибели потерпевший в салоне автобуса сделал замечание мужчине и женщине, напомнив им, что ношение защитных масок в транспорте обязательно. Разговор перерос в конфликт, который продолжился на улице. В ходе ссоры 40-летний уроженец Оренбурга нанес сделавшему замечание мужчине множественные проникающие ножевые ранения, от которых он скончался. Подозреваемого арестовали на два месяца.