Метеоролог заехал в магазин и неожиданно разбогател на миллион рублей

Метеоролог, работающий на радиостанции американского города Де-Мойн, штат Айова, неожиданно сорвал джекпот и несколько дней не мог получить денежный приз. Его историю опубликовал портал UPI.

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В пятницу, 4 декабря, Джейсон Сыдейко (Jason Sydejko) заехал на машине в продуктовый магазин и купил несколько лотерейных билетов. Затем он вернулся в автомобиль и проверил результаты розыгрыша. Один из билетов обогатил американца на 17 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

«Я побежал в магазин, протянул им свои билеты и закричал, что я выиграл», — вспоминает Сыдейко. У победителя не получилось сразу же обналичить выигрыш, поскольку он узнал о победе перед выходными днями, а штаб-квартира лотереи работала только по будням. Из-за этого ему пришлось два дня ходить с выигрышным билетом в кошельке.

Сыдейко признается, что ему было сложно хранить новость в секрете. С помощью выигранных денег победитель планирует расплатиться за кредит на машину, а оставшуюся сумму отложить на покупку дома.

Ранее сообщалось, что жительница ирландского графства Керри на неделю забыла в кошельке лотерейный билет, который оказался выигрышным. Она была поражена, когда обнаружила, что сорвала джекпот.

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