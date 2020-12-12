В Азербайджане отменено военное положение

В Азербайджане в силу вступило решение об отмене военного положения. С 00:00 12 декабря по местному времени (23:00 11 декабря по Москве) страна вернулась к привычному режиму жизни, сообщает РИА Новости.

Режим военного положения действовал на территории страны в связи с обострением конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе.

В Армении 2 декабря был снят запрет на проведение митингов во время военного положения, особый правовой режим в стране также вскоре отменили.

1 декабря завершилась передача территорий Карабаха под контроль Баку. Соответствующее решение было закреплено в трехстороннем соглашении, принятом главами России, Армении и Азербайджана. Лачинский коридор, ставший единственной связью между Арменией и нагорным Карабахом, теперь контролируют российские миротворцы. В урегулировании конфликта также участвует Турция.