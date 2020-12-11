Азербайджан отменил военное положение

Парламент Азербайджана принял решение об отмене военного положения, введенного во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

Особый режим перестанет действовать на всей территории страны с 00:00 по местному времени в субботу, 12 декабря.

2 декабря правительство Армении сняло запрет на проведение митингов во время военного положения, а вскоре официально отменило особый правовой режим в стране.

Передача территорий под контроль Азербайджана в Нагорном Карабахе, закрепленная в трехстороннем соглашении, принятом при посредничестве России, завершилась 1 декабря. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня, однако в миротворческую миссию представители турецкой стороны не входят.