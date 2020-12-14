Шипулин оправдал Логинова за упущенную бронзу на этапе Кубка мира

Бывший российский биатлонист, чемпион мира 2017 года Антон Шипулин оправдал соотечественника Александра Логинова за упущенную бронзу в эстафете на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Его слова приводит «Комсомольская правда».

По мнению Шипулина, Логинову мешает психологическое давление из-за отсутствия наград у сборной России в текущем сезоне. «Ему как бы надо скинуть груз ответственности. Видно, что он неплох. И мы видели по личным гонкам, что он немного проигрывает», — заявил бывший биатлонист.

13 декабря мужская сборная России в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Логинова финишировала четвертой в эстафетной гонке. Золото завоевала команда Швеции, второй стала Норвегия, третьей — Германия.

Также 13 декабря российские биатлонисты обновили свой антирекорд, доведя количество гонок без медалей до 32-х. В женской гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене лучшая из россиянок — Ирина Казакевич — заняла 14-е место.

Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, четырехкратный призер мирового первенства, четырехкратный чемпион Европы.