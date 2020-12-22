Помощник Путина возглавил совет директоров Первого канала

Совет директоров Первого канала возглавил бывший министр экономического развития России, а ныне — помощник президента России Максим Орешкин. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

«Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Минцифры отметили, что государственный контроль над Первым каналом будет гарантирован не только сохранением 34-процентной доли государства в акционерном обществе, но и дополнительно усилен путем внедрения механизма «золотой акции» — специального права на участие в управлении Первым каналом.

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Максим Орешкин возглавлял Минэкономразвития в кабинете министров Дмитрия Медведева. После отставки правительства в январе 2020 года президент Владимир Путин назначил его помощником главы государства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому государство откажется от контрольной доли в акционерном обществе «Первый канал». Долю государства в Первом канале планируется снизить с 51 до 34 процентов. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минцифры России, решение было принято «ввиду необходимости финансового оздоровления Первого канала».

В настоящее время государство владеет 51 процентом акций Первого в компании: 38,9 процента — у Росимущества, 9,1 процента принадлежит ТАСС, еще 3 процента — «Останкино». 29 процентов принадлежит медиахолдингу «Национальная Медиа Группа». Оставшимися 20 процентами Первого канала до сентября 2020 года владел банк ВТБ. Однако банк передал их новому собственнику, информация о котором не раскрывалась.