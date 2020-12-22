Нурмагомедов назвал сумму для богатой жизни в Дагестане

Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Кормье рассказал, что однажды россиянин Хабиб Нурмагомедов в разговоре с ним назвал сумму, достаточную для богатой жизни в Дагестане. Американца цитирует CurrentMMA.com.

В той беседе Нурмагомедов отметил, что пяти миллионов долларов (более 350 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») достаточно, чтобы быть богатым до конца жизни. «У Хабиба намного больше пяти миллионов долларов. Так что я не знаю, какие деньги могут вернуть его в октагон», — сказал Кормье.

18 декабря Нурмагомедова назвали спортивной звездой года по версии британского телеканала «Би-би-си». Данная награда вручается спортсменам не из Великобритании, внесшим наибольший вклад в развитие спорта за год.

Нурмагомедов — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Он занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. В октябре боец защитил титул в поединке с американцем Джастином Гейджи на UFC 254 и объявил об уходе из спорта.

41-летний Кормье — бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе.