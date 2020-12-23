Комментатор «Матч ТВ» рассказал о проигранной на ставках квартире

Бывший профессиональный футболист и спортивный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич проиграл накопленные на покупку квартиры деньги, делая ставки в букмекерских конторах. Об этом он рассказал в беседе с ведущим YouTube-блога «Sports Интервью».

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«Я проиграл много накопленных средств, которые, так скажем, откладывал на будущее своих детей, себя, — признался Генич. — Хотел купить квартиру детям, но ничего не вышло. Я проигрывал, а оно накапливалось, накапливалось и накапливалось. Я ходил к психологу, чтобы меня от этой игровой зависимости, лудомании, избавили. Заплатил пять тысяч рублей за сеанс, но женщина вообще не понимала, о чем я говорю».

Комментатор отметил, что даже обращался за помощью к целителю, но окончательно избавиться от лудомании не удалось по сей день. «Я максимально близок к финишу. Дальше я уже думаю вернуть себя к жизни», — заявил Генич.

По его словам, он делал ставки, чтобы выиграть. «Это как проблема алкоголика, который никогда не признается, что он алкоголик», — подчеркнул комментатор. Он отметил, что материально обеспечен — у него есть дом, машина и ни в чем не нуждающаяся семья, но свободных денег на ставки нет. «Сейчас уже просто ставить нечего», — посетовал Генич.

Ранее в декабре шведского лыжника Макса Новака дисквалифицировали за ставку на гонку со своим участием. После победы на национальном турнире в шведской Бруксвалларне спортсмен признался в интервью, что сделал ставку в букмекерской конторе на то, что первым к финишу придет соперник.

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