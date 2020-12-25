Дом известного австралийского авантюриста выставили на продажу

Дом известного авантюриста Кристофера Скейса (Christopher Skase), которого обвиняли в десятках преступлений в сфере бизнеса, выставили на продажу в австралийском городе Голд-Кост. По словам представителя агентства недвижимости, который занимается поиском покупателя, роскошный объект стоит так дорого, что продавец даже не назначил за него цену. Об этом сообщает Realestate.com.au.

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Скейс владел этой недвижимостью до 1991 года, но был вынужден перебраться на испанский остров Майорка, став, по данным издания DailyMail, одним из самых разыскиваемых предпринимателей в стране. Риелтор отметила, что пентхаус вызвал большой интерес среди потенциальных владельцев. По словам агента, учитывая удивительное расположение и богатую историю участка, они не могут назначить за него цену и предлагают покупателям лично посетить объект.

В пентхаусе площадью 322 квадратных метра расположены три спальни, две ванные комнаты, гостиная, терраса с площадкой для барбекю и бар. На участке также оборудован бассейн, а за территорией следит охрана. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах с зелеными акцентами. Риелтор подчеркнула, что пентхаус был недавно отремонтирован и на данный момент готов для заселения.

Бизнесмен Кристофер Скейс проживал в Австралии до 1991 года, а после переехал в Испанию. Его отъезд был вызван обвинениями в присвоении денег своих акционеров и в других 60 преступлениях, связанных с разрушением бизнес-империи. После чего власти боролись за его экстрадицию. В августе 2001 года Скейс скончался на Майорке. У него была неоперабельная форма рака легких и рак желудка.

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