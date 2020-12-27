Найдена самая дорогая квартира Москвы

Самая дорогая квартира Москвы, которая продается на «Авито Недвижимость», стоит 2,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе сайта, передает ТАСС.

Данный лот площадью 900 квадратных метров найден в районе Патриарших прудов. Пентхаус с двумя террасами и свободной планировкой находится на восьмом этаже в доме в Гранатовом переулке.

По подсчетам специалистов, один «квадрат» такой жилплощади обойдется в три миллиона рублей. Это средняя цена одной квартиры в 50 квадратных метров в Приволжском федеральном округе.

В ноябре в башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити» за 390 миллионов рублей продали апартаменты со свободной планировкой. Объект можно назвать самой дорогой «однушкой», реализованной в стране.

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