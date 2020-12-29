Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал способных забрать у него чемпионский пояс UFC бойцов. Он перечислил сильнейших спортсменов в интервью «Матч ТВ».

Он перечислил тройку сильнейших в мире бойцов легкого веса в UFC на данный момент — ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и россиянина Ислама Махачева.

Затем Нурмагомедов ответил на вопрос о том, у кого больше всего шансов забрать его пояс: «Я думаю, победитель пары Конор — Дастин, вот они будут драться за пояс. А против кого — это уже такой тяжелый вопрос».

Также в этом интервью Нурмагомедов высказался о возможном возвращении в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). По словам спортсмена, промоушен очень хочет его вернуть, однако его «сложно удивить».

В октябре ESPN признал Нурмагомедова лучшим бойцом MMA планеты вне зависимости от весовых категорий. 32-летний российский спортсмен обошел американцев Джона Джонса и Стипе Миочича.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. В октябре боец защитил титул в поединке с американцем Джастином Гейджи на UFC 254 и объявил об уходе из спорта.