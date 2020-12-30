Третьяк дал совет российской хоккейной молодежке перед матчем со шведами

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал совет молодежной сборной России по хоккею перед матчем последнего тура группового этапа чемпионата мира против команды Швеции. Его слова приводит ТАСС.

Третьяк посчитал, что со шведами нужно играть только на высоких скоростях, потому что в составе их команды выступают техничные хоккеисты. «Каждой пятерке достаточно 35-40 секунд на льду. Такими сменами сейчас играет ЦСКА. Это сбивает с толку соперника, и они будут ошибаться», — заявил он. Глава ФХР добавил, что в этом матче необходимо играть дисциплинированно, не допуская удалений.

29 декабря российская команда обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира, разгромив австрийцев со счетом 7:1. Команда набрала шесть очков в трех матчах и заняла второе место в таблице группы В. Лидирует команда Швеции по дополнительным показателям.

Матч между Россией и Швецией состоится 31 декабря. Он начнется в 5:30 по московскому времени.

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