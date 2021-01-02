Названы самые подорожавшие футболисты 2020 года

Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов 2020 года. Рейтинг представлен в Instagram портала.

Первое место занял норвежский полузащитник дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Стоимость хавбека выросла с 55 до 100 миллионов евро. На втором месте расположился защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис, чья стоимость повысилась с 25 до 80 миллионов евро. Третьим стал нападающий «Барселоны» Ансу Фати, который подорожал на 40 миллионов евро.

В ноябре 2020 года Холанд стал лучшим молодым футболистом Европы в рамках премии Golden Boy-2020. Полузащитник — первый в истории премии представитель скандинавских стран.

Холанд дебютировал за «Боруссию» в январе 2020-го. На его счету 19 голов в 21 матче за немецкий клуб. Ранее он представлял австрийский «Ред Булл Зальцбург». Хавбек — воспитанник норвежского «Брюне». В составе сборной страны Холанд провел семь игр и забил шесть голов.

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