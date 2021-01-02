В ДНР обратились к Зеленскому

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о его желании рассказать гражданам о мире, находясь «на улице Артема в Донецке». Представители народной милиции отметили, что для начала глава государства должен выполнить договоренности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Представители республики обратились к Зеленскому после его новогоднего поздравления, где он рассказал о необходимости достичь согласия в конфликте. Однако в ДНР заявили, что развитие ситуации зависит от действий самого президента.

«Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», — пояснили в ДНР.

Власти республики также прокомментировали заявление Зеленского о его мечте написать на ялтинском пляже фразу о том, что Крым принадлежит Украине. Там посчитали, что президент имел в виду поселок Ялта, который находится под Мариуполем, и заявили, что глава государства с трудом сможет добраться до места из-за отсутствия дорог.

Обсуждение в ДНР вызвало заявление Зеленского, с которым он перед Новым годом обратился к гражданам страны. Так, президент Украины выразил надежду на достижение перемирия и возвращение Киеву неподконтрольных территорий. «Я хочу не говорить на [улице] Банковой в Киеве, что наступит мир, а сказать на [улице] Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым — Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте», — отметил Зеленский.